Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов

21:11, 21 мая 2018, ПАИ

В Псковской области за минувшую неделю госинспекторами рыбоохраны выявлено 41 административное правонарушение, наложено штрафов на сумму 57,4 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 18 тыс. рублей, изъято 56,5 кг водных биоресурсов, 28 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

В целом по Северо-Западу за этот период госинспекторами рыбоохраны выявлено 427 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 805 450 рублей.