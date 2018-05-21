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Экономика

Роспотребнадзор запретил использовать в алкогольных напитках выжимки из рогов марала и оленя

Роспотребнадзор определил перечень тонизирующих веществ, которые запрещено использовать в алкогольных напитках с долей этилового спирта ниже 15% объема готовой продукции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту приказа, к числу запрещенных тонизирующих веществ относятся кофеин, содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате), панты марала и оленя, извлечения (в том числе настойки и экстракты) из них, а также ряд растений и продукты их переработки.

Речь идет о следующих растениях: акантопанакс, аралия высокая (она же аралия маньчжурская, чертово дерево или шип-дерево), женьшень, заманиха высокая (эхинопанакс высокий), большеголовник сафлоровидный (или левзея сафлоровидная или рапонтикум сафлоровидный или маралий корень), лимонник китайский, нотопанакс (полисциас папоротникролистная), очиток, родиола розовая (Золотой корень), санчи, корень Гинуры перистонадрезной, стеркулия, турнера возбуждающая (дамиана), элеутерококк колючий (свободноягодник колючий, чертов куст).

Предполагаемая дата вступления документа в силу — третий квартал 2018 года.

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