Жительница Псковского района вернула взятые по расписке 52 тысячи рублей через судебных приставов

21:38, 21 мая 2018, ПАИ

На основании решения судьи судебного участка Псковского района, в марте 2018 года в ОСП Псковского района было возбуждено исполнительное производство в отношении жительницы деревни Хотицы Псковского района, которая взяла в кредит деньги у физического лица под расписку, но вовремя их не вернула. Гражданину пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть свои денежные средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Так как должницы не оплачивала свою задолженность в добровольном порядке, то судебным приставом-исполнителем были осуществлены выходы в адрес по месту ее проживания, где вручены требования о явке на приём в отдел судебных приставов. Кроме того, на имущество должницы — автомобиль, было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили гражданку оплатить задолженность перед взыскателем в полном объеме. На сегодняшний день 52 тысячи рублей, взятые когда-то под расписку, перечислены взыскателю.

Напоминаем, чтобы к Вам не применялись меры принудительного исполнения со стороны судебных приставов, не забывайте проверять себя и своих родных через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Псковской области: http://r60.fssprus.ru.