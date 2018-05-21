ЦБ объяснил рост цен на бензин

21:49, 21 мая 2018, ПАИ

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева прокомментировала повышение цен на бензин в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад (в рост цен). Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. И их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — сказала Юдаева.

Однако, она также добавила, что пока рост цен на бензин «не оказывает влияния на инфляцию».

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что рост цен на бензин в России обусловлен повышением цен на мировых рынках нефти.

По его словам, при этом цена на бензин на внутреннем рынке примерно на 16-17% ниже, чем экспортный паритет.