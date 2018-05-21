В Пскове в предверии выпускных вечеров пройдут антиалкогольные рейды
Накануне последнего звонка активисты проекта «Трезвая Россия» по Псковской области проверят магазины, кафе, бары на соблюдение закона продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.
«Мы регулярно выявляем факты продажи алкоголя несовершеннолетним. В преддверии последнего звонка в школах пройдут массовые праздничные мероприятия. Мы категорически выступаем против позиции недобросовестных продавцов, которые захотят использовать эту возможность, как источник дополнительного дохода», - отметил координатор проекта в Псковской области.