Тарифы за проезд на платных участках трассы М-4 «Дон» повышаются с 28 мая

22:44, 21 мая 2018, ПАИ

На платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» (в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях) со следующей недели вводятся сезонные повышенные тарифы. Об этом сообщает госкомпания «Автодор». Повышенные тарифы будут действовать с 28 мая по 30 сентября.

«Сезонные тарифы помогут равномерно распределить транспортные потоки в летний период, изменение коснется преимущественно личных легковых автомобилей — транспортных средств 1 и 2 тарифных групп»,— говорится в сообщении «Автодора». Например, для легковых автомобилей на участке с 21 по 93 километры плата днем (с 7:00 до полуночи) увеличится со 100 до 150 руб.

Напомним, на прошлой неделе госкомпания «Автодор» объявила о планах по введению платного участка автодороги М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Планируется, что в третьем квартале текущего года автомобилисты будут платить за проезд на двух участках трассы от границы Ростовской области до Краснодара.