Правительство проведёт первое заседание в новом составе 22 мая
Правительство России соберется на свое первое заседание в новом составе во вторник, 22 мая. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе кабинета министров. После заседания большая часть правительства уедет на Петербургский международный экономический форум, который пройдет 24-26 мая.
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового состава правительства 18 мая. Кандидатов главе государства представил премьер-министр Дмитрий Медведев. Структура кабинета министров была утверждена 15 мая.