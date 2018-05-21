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Общество

Правительство проведёт первое заседание в новом составе 22 мая

Правительство России соберется на свое первое заседание в новом составе во вторник, 22 мая. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе кабинета министров. После заседания большая часть правительства уедет на Петербургский международный экономический форум, который пройдет 24-26 мая.

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового состава правительства 18 мая. Кандидатов главе государства представил премьер-министр Дмитрий Медведев. Структура кабинета министров была утверждена 15 мая.

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