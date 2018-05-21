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Экономика

В странах Балтии зафиксирован рост теневой экономики

В Латвии по итогам 2017 года зафиксирован рост теневой экономики на уровне 1,3% (до 22%), в Эстонии объем теневой экономики за год вырос на 2,8% (до 18,2%), в Литве — на 1,7% (до 18,2%) от ВВП.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс теневой экономики в странах Балтии», проведенного Рижской высшей школой экономики (SSE Riga), передает Delfi.

Отмечается, что в действительности этот показатель может быть еще выше, так как ранее в индекс теневой экономики не включали нелегальную торговлю и контрабанду.

Как отметил ассоциированный профессор SSE Арнис Саука, рост теневой экономики, «а не сокращение в условиях, когда наблюдается экономический рост и увеличиваются общие налоговые поступления, это тревожный знак».

Наибольшая доля в общем объеме теневой экономики во всех странах Балтии приходится на зарплату «в конвертах». В Латвии это 45,5% от общего объема теневой экономики, а в Эстонии и Литве —55% и 41,7% соответственно. При этом в Латвии доля доходов, которую предприниматели утаивают от государства, уменьшилась в среднем на 17,1% по сравнению с 2016 годом и достигла 18,5%, но она по-прежнему выше, чем в Эстонии (9,7%) и Литве (12,8%).

Самим высоким уровнем взяточничества среди стран Балтии, согласно результатам исследования, по-прежнему выделяется Литва. В первую очередь это касается государственных заказов. Так, в минувшем году литовские компании платили в среднем 10,1% от сумм договора, чтобы обеспечить получение государственного заказа. В Латвии и Эстонии эти показатели составляют 5,1% и 3,9%, соответственно.

Исследование «Индекс теневой экономики в странах Балтии» проводится Рижской высшей школой экономики раз в год. Для него используются результаты опросов, проводимых среди предпринимателей в странах Балтии. Для определения доли теневой экономики в процентах от ВВП в индекс включаются расчеты о доходах от предпринимательской деятельности, не указанных предпринимателями, о незарегистрированных или скрываемых работниках, а также о выплате зарплаты «в конвертах».

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