Шесть детей пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе

08:53, 22 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 22 мая в деревне Цапелька Стругокрасненского района на трассе Санкт-Петербург – Невель в аварию попал экскурсионный автобус, в котором ехали 26 детей. Он следовал из Пскова в Санкт-Петербург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В аварии пострадали шесть детей. У одного из них диагностирован перелом ключицы, у остальных – ушибы.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.