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Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников стал победителем первенства по стрельбе из боевого ручного оружия, который традиционно проводится в преддверии Дня пограничника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в награду он получил переходящий приз - хрустальный пистолет.

В первенстве также приняли участие главный федеральный инспектор в Псковской области Андрей Калинин, начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов, руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, глава Пскова Иван Цецерский.

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