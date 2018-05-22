Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом

08:55, 22 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников стал победителем первенства по стрельбе из боевого ручного оружия, который традиционно проводится в преддверии Дня пограничника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в награду он получил переходящий приз - хрустальный пистолет.

В первенстве также приняли участие главный федеральный инспектор в Псковской области Андрей Калинин, начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов, руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, глава Пскова Иван Цецерский.