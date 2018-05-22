Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи

09:49, 22 мая 2018, ПАИ

Псковское агентство информации разыгрывает сертификат на 500 рублей в клуб виртуальной реальности ImperiaVR.

Для участия в конкурсе необходимо вступить в группу Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост этой записи к себе на страницу. Итоги розыгрыша будут подведены 23 мая в 12:00. Победитель будет выбран через генератор случайных чисел.

Клуб Виртуальной реальности, который находится по адресу улица Михайловская, дом 1, построен на базе самого последнего оборудования Playstation с использованием Шлема Виртуальной реальности PS VR. Клуб оборудован 4 комплектами Playstation и отдельной комнатой с Xbox kinect.