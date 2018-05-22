0
11:29
90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
11:04
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой
09:49
Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи
09:48
Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
08:55
Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом
21:11
Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов
19:30
Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов
Еще новости
Общество

Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи

Псковское агентство информации разыгрывает сертификат на 500 рублей в клуб виртуальной реальности ImperiaVR.

Для участия в конкурсе необходимо вступить в группу Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост этой записи к себе на страницу. Итоги розыгрыша будут подведены 23 мая в 12:00. Победитель будет выбран через генератор случайных чисел.

Клуб Виртуальной реальности, который находится по адресу улица Михайловская, дом 1, построен на базе самого последнего оборудования Playstation с использованием Шлема Виртуальной реальности PS VR. Клуб оборудован 4 комплектами Playstation и отдельной комнатой с Xbox kinect.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
22 мая 2018
90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой
22 мая 2018
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой
Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи
22 мая 2018
Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи
Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
22 мая 2018
Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом
22 мая 2018
Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом 1
Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов
21 мая 2018
Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов
Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов
21 мая 2018
Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов 2
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово» (ФОТО)
21 мая 2018
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово» (ФОТО) 6

Идет загрузка...