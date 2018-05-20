180 часов обязательных работ за езду в пьяном виде получил житель Гдовского района

09:36, 22 мая 2018, ПАИ

180 часов обязательных работ получил житель Гдовского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, 2 января в районе деревни Стректово Гдовского района 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управлял автомашиной ВАЗ-21102.

С учетом позиции государственного обвинителя, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов. Приговор суда не вступил в законную силу.