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180 часов обязательных работ за езду в пьяном виде получил житель Гдовского района

180 часов обязательных работ получил житель Гдовского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, 2 января в районе деревни Стректово Гдовского района 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управлял автомашиной ВАЗ-21102.

С учетом позиции государственного обвинителя, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов. Приговор суда не вступил в законную силу.

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