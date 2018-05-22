Удостоверение личности для лиц без гражданства появится в России

09:33, 22 мая 2018, ПАИ

В России планируется сделать новое удостоверение личности для граждан. Как пишет газета «Известия», об этом заявила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на совещании Общественного совета при ведомстве.

Согласно документу, речь идет о документах, для бывших граждан СССР, проживающих на территории России более 15 лет, людях, освобожденных из мест лишения свободы, а также о тех, кто прибыл в страну в детском возрасте, но не смог получить гражданство.

Как рассказал член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина, в документ внесут основные данные о владельце, а также адрес его фактического проживания и вклеят фотографию. Такое удостоверение впоследствии позволит претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.