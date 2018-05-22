Права больного на обеспечение бесплатными лекарствами отстояла псковская прокуратура
Прокуратура Пскова отстояла права больного на обеспечение бесплатными лекарствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что заявитель страдает сахарным диабетом 2 типа и лечащим врачом ему назначена терапия бесплатным лекарством, входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств для медицинского применения.
В нарушение требований ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» отпуск необходимого лекарства в связи с его отсутствием не был произведен и рецепт был зарегистрирован в журнале неудовлетворенного спроса. Чтобы не прерывать курс лечения заявитель был вынужден приобрести лекарство за счет собственных средств.
В этой связи прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации за счет средств казны Псковской области денег, затраченных на приобретение лекарства.
Требования прокурора судом удовлетворены, с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации в пользу больного взысканы затраченные деньги. В настоящее время решение суда исполнено, заявителю возмещены понесенные им расходы.