Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»

09:48, 22 мая 2018, ПАИ

Заведующая кафедрой теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета, доктор филологических наук, профессор Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018». Об этом сообщил ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко в группе вуза в социальной сети Facebook.

В своем поздравлении Юрий Демьяненко отметил, что «выдающиеся познания в области образования и науки востребованы студентами и молодыми исследователями России».

«Университет гордится Татьяной Геннадьевной Никитиной - смелым учёным и блестящим преподавателем. Желаю ей творческого поиска, новых высот и достижений», - заключил ректор ПсковГУ.