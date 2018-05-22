Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
Заведующая кафедрой теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета, доктор филологических наук, профессор Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018». Об этом сообщил ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко в группе вуза в социальной сети Facebook.
В своем поздравлении Юрий Демьяненко отметил, что «выдающиеся познания в области образования и науки востребованы студентами и молодыми исследователями России».
«Университет гордится Татьяной Геннадьевной Никитиной - смелым учёным и блестящим преподавателем. Желаю ей творческого поиска, новых высот и достижений», - заключил ректор ПсковГУ.