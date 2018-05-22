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Общество

Находящегося в федеральном розыске преступника задержали пограничники в Печорском районе

В Печорском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Куничина Гора сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина РФ, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

20-летний молодой человек намеревался пересечь государственную границу, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск правоохранительными органами за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ). За это преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, принудительных работ на срок до двух лет и вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

После проведения необходимых проверочных мероприятий задержанный в установленном порядке был передан сотрудникам полиции.

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