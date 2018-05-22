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Пожилого мужчину продолжают разыскивать великолукские полицейские

В Великих Луках уголовный розыск устанавливает местонахождение пожилого мужчины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, 63-летний Борис Мелентьев, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса, 8 сентября 2017 года. До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о месте пребывания пропавшего пенсионера, обратиться в ОМВД России по Великим Лукам по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.

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