0
11:29
90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
11:04
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой
09:49
Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи
09:48
Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
08:55
Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом
21:11
Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов
19:30
Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов
Еще новости
Общество

Движение транспорта ограничено на трассе Р-23 в Псковской области в связи с ДТП с экскурсионным автобусом

На федеральной автодороге Р-23 в Псковской области в связи с ДТП с экскурсионным автобусом частично ограничено движение. Как сообщили Псковскому агентству информации в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке трассы организован реверсивный режим движения.

Напомним, сегодня, 22 мая, в 7:27 на 244-м км федеральной автомобильной дороги Р-23 в Псковской области произошло ДТП с участием автобуса с детьми. По предварительным данным, экскурсионный автобус съехал в кювет, так как водитель не справился с управлением - ему стало плохо. В автобусе в момент ДТП находились 29 человек, из них 26 детей. По оперативным данным, пострадали 10 человек: двое взрослых и 8 детей.

В настоящее время на месте находятся сотрудники ГИБДД, скорая помощь, дорожные службы ликвидируют последствия аварии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
22 мая 2018
90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой
22 мая 2018
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой
Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи
22 мая 2018
Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи
Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
22 мая 2018
Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом
22 мая 2018
Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом 1
Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов
21 мая 2018
Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов
Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов
21 мая 2018
Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов 2
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово» (ФОТО)
21 мая 2018
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово» (ФОТО) 6

Идет загрузка...