Движение транспорта ограничено на трассе Р-23 в Псковской области в связи с ДТП с экскурсионным автобусом

10:33, 22 мая 2018, ПАИ

На федеральной автодороге Р-23 в Псковской области в связи с ДТП с экскурсионным автобусом частично ограничено движение. Как сообщили Псковскому агентству информации в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке трассы организован реверсивный режим движения.

Напомним, сегодня, 22 мая, в 7:27 на 244-м км федеральной автомобильной дороги Р-23 в Псковской области произошло ДТП с участием автобуса с детьми. По предварительным данным, экскурсионный автобус съехал в кювет, так как водитель не справился с управлением - ему стало плохо. В автобусе в момент ДТП находились 29 человек, из них 26 детей. По оперативным данным, пострадали 10 человек: двое взрослых и 8 детей.

В настоящее время на месте находятся сотрудники ГИБДД, скорая помощь, дорожные службы ликвидируют последствия аварии.