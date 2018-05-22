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Врио губернатора Псковской области рассказал о новых кадровых назначениях

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассказал о кадровых назначениях в регионе, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации. В частности, сообщил он, в апреле начальником областного управления по связи и массовым коммуникациям стал Олег Добрынин, а секретариат главы региона возглавила Екатерина Силантьева.

Отметим, Олег Добрынин ранее являлся первым заместителем начальника управления, а Екатерина Силантьева занимала должность советника губернатора.

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