Врио губернатора Псковской области рассказал о новых кадровых назначениях
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассказал о кадровых назначениях в регионе, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации. В частности, сообщил он, в апреле начальником областного управления по связи и массовым коммуникациям стал Олег Добрынин, а секретариат главы региона возглавила Екатерина Силантьева.
Отметим, Олег Добрынин ранее являлся первым заместителем начальника управления, а Екатерина Силантьева занимала должность советника губернатора.