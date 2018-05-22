Около 400 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе

14:46, 22 мая 2018, ПАИ

С 14 по 20 мая в Псковской области от укусов клещей пострадал 391 человек, из которых 100 – дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовали 219 снятых с людей клещей, в одном из них обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 35 из 180 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в четырех - моноцитарный эрлихиоз человека.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрированы 70 случаев ОКИ, 33 из них в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнены 94 лабораторных (микробиологических) исследований воды (7 не соответствуют требованиям), 512 проверок смывов (2 не соответствуют требованиям), 65 проб пищевых продуктов.

Специалисты ведомства составили 32 протокола об административных правонарушениях, выдали 10 предписаний об устранении нарушений и 4 представления.