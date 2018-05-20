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Происшествия

По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя

По предварительным данным, экскурсионный автобус с учащимися одной из школ Пскова попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя. «Предварительно, водителю стало плохо, он не справился с управлением и автобус съехал в кювет», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, что авария произошла сегодня, 22 мая, около 7:30 в Стругокрасненском районе в деревне Цапелька на трассе Санкт-Петербург – Невель. По последним данным, травмы получили 10 человек – двое взрослых и 8 детей. Все они направлены в медицинские учреждения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, прибыл транспорт для эвакуации автобуса.

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