По предварительным данным, экскурсионный автобус с псковскими школьниками попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя

10:29, 22 мая 2018, ПАИ

По предварительным данным, экскурсионный автобус с учащимися одной из школ Пскова попал в ДТП из-за плохого самочувствия водителя. «Предварительно, водителю стало плохо, он не справился с управлением и автобус съехал в кювет», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, что авария произошла сегодня, 22 мая, около 7:30 в Стругокрасненском районе в деревне Цапелька на трассе Санкт-Петербург – Невель. По последним данным, травмы получили 10 человек – двое взрослых и 8 детей. Все они направлены в медицинские учреждения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, прибыл транспорт для эвакуации автобуса.