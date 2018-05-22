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Общество

Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой

Сегодня, 22 мая, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова.

На следующей неделе у всех школьников начинаются летние каникулы. К началу работы сейчас готовятся все детские лагеря Псковской области. Сколько стоит летний отдых для школьника в этом году, какие условия и программы предлагают детские лагеря своим воспитанникам, кто подбирает кадры для работы в детских учреждениях отдыха, как организована система безопасности  — об этом пойдет речь в интервью с Татьяной Богдановой. Свои вопросы руководителю Центра детского отдыха и оздоровления можно оставить на странице ПАИ-live.

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