Усилить борьбу с контрафактным алкоголем поручил Михаил Ведерников главам районов Псковской области

11:26, 22 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил главам районов, где регистрируется высокая смертность от алкоголя, усилить работу по борьбе с контрафактным спиртным. Об этом он заявил на заседании администрации региона 22 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, с начала года в результате алкогольного отравления погибли семь человек.

Также Игорь Потапов проинформировал, что в Псковской области в этом году число убийств снизилось более чем на 21%. В текущем году произошли 7 случаев, в 2017 – 9. Самоубийств зафиксировано 23, за аналогичный период прошлого года – 30.

Количество погибших на воде по данным ГИМС снизилось в три раза: погибли шесть человек. Кроме того, как отметил Игорь Потапов, наблюдается снижение числа погибших в ДТП, в текущем году аварии унесли жизни 21 человек. Жертвами пожаров стали 40 человек.

Всего за первый квартал 2018 года от внешних причин в Псковской области, согласно данным Росстата, погибли 217 человек, из которых 2 ребенка.

Игорь Потапов отметил, что произошёл значительный рост числа погибших от воздействия низких температур. В текущем году так умерли 50 человек, в 2017 – 16.