Проходящим ординатуру врачам из Псковской области будут доплачивать по 2 тысячи рублей из регионального бюджета

10:47, 22 мая 2018, ПАИ

Проходящим ординатуру в Псковской области врачам будут доплачивать по 2 тысячи рублей из регионального бюджета, рассказал сегодня, 21 мая, на заседании администрации региона начальник областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Игорь Потапов пояснил, что в 2017 году доля врачей, возвращающихся в регион после прохождения ординатуры, снизилась до 60% в связи с снижением мер соцподдержки. По его словам, доплату в 2 тысячи рублей будут получать те, кто заключил целевые договора с медицинскими учреждениями региона. Они будут обязаны отработать там по 5 лет, в противном случаем им будет грозить штраф. Те же, кто проходит ординатуру непосредственно в Псковской области, будут доплачивать еще по 3 тысячи рублей.

«Тема для региона очень важная», - согласился врио губернатора области Михаил Ведерников. По его словам, в 2019 году надо будет вновь вернуться к вопросу дополнительных мер поддержки врачей.