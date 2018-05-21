Скидки смогут получить псковичи при оплате физкультурно-оздоровительных услуг

10:48, 22 мая 2018, ПАИ

Некоторые категории жителей Псковской области смогут получить скидки при оплате физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта, находящихся в государственной собственности. Соответствующее постановление было одобрено на заседании администрации региона 22 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как следует из документа, скидка в 50% будет предоставляться детям из многодетных семей, детям из малообеспеченных семей, мужчинам старше 60 лет, женщинам от 55 лет, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Заниматься бесплатно, то есть со скидкой в 100%, смогут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств.

Председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин отметил, что компенсироваться недополученные спортобъектами средства будут за счёт областного бюджета в виде субсидий. При этом, по его словам, средства в региональной казне на эти цели уже заложены и дополнительных не потребуется.