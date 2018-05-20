Положение о предоставлении льготных лекарств в Псковской области претерпело изменения

11:32, 22 мая 2018, ПАИ

В соответствие с федеральным законодательством приведено Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области. Обновлённый документ был утверждён на заседании администрации региона 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Проект на заседании представил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Он отметил, что поправки в документ вносятся также в связи с перераспределением полномочий в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан и созданием государственного казенного учреждения здравоохранения области «Управления фармации» путем изменения типа учреждения и передачи ему части полномочий Государственного комитета Псковской области по здравоохранения и фармации по лекарственному обеспечению.

Согласно положению граждане, страдающие туберкулезом, инфекциями, передающимися преимущественно половым путем, гепатитом B, гепатитом C, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), могут рассчитывать на меры социальной поддержки в обеспечении лекарствами: бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении в медицинских организациях и бесплатную консультативную помощь в лекарственном обеспечении.

Игорь Потапов также добавил, что лекарства предоставляются в соответствии с перечнем, утверждаемым ежегодно актом администрации области в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя губернатора области Веру Емельянову.