Почти 80% потребителей «Псковэнерго» стараются погасить долги

14:21, 22 мая 2018, ПАИ

С начала 2018 года в филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» от энергосбытовой компании были поданы 4 тыс. 672 заявки на ограничение режима электроснабжения должников, в том числе 1 тыс. 911 заявок в отношении юридических лиц и 2761 заявок - бытовых потребителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Суммарная задолженность за потребленную электроэнергию составила 236,5 млн рублей, в том числе долги юридических лиц (предприятий ЖКХ, организаций бюджетной сферы, а также производств различных форм собственности) достигли 212 млн рублей, а физических лиц – 24,5 млн рублей.

78% потребителей-должников сразу после получения соответствующего адресного уведомления о предстоящем отключении электроэнергии погасили свою задолженность перед энергосбытовой компанией или направили гарантийные письма по рассрочке платежей. В итоге отключения коснулись 1063 должников за потребленную электроэнергию.

Ограничения электроснабжения потребителей «Псковэнерго» вводит по заявке ОАО «Псковэнергоагент» посредством ввода автоматики ограничения нагрузки (уставок), отключения линий коммутационными аппаратами, демонтажа проводов и вводов энергопринимающих устройств потребителей.

Помимо оплаты задолженности для восстановления энергоснабжения неплательщики обязаны компенсировать затраты на отключение и повторное подключение своих энергоустановок к сетям. Подобные предупредительные меры воздействия предусмотрены законодательством РФ и, как показывает практика, являются эффективным способом повышения платежной дисциплины за услуги энергетиков.