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Общество

«Кислая» фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков-2018»

 Конкурсантки «Миссис Псков -2018» приняли участие в фотосессии с поеданием лимона, сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин
  • «Кислая» фотосессия «Миссис Псков»
    Фото: Александр Бабкин

«Фотосессия получилась «с кислинкой». По задумке, конкурсантки должны были съесть лимон перед камерой», - отметили организаторы.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова. 

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».

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