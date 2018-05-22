Спиртное украл великолучанин из магазина на проспекте Ленина

12:17, 22 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на проспекте Ленина совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.