87% федеральных автодорог в Псковской области приведены в нормативное состояние

11:13, 22 мая 2018, ПАИ

По состоянию на начало 2018 года в Псковской области было приведено в нормативное состояние по показателям ровности и сцепления 646,4 километров федеральных автомобильных дорог: это 87% от их общей протяженности. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 22 мая, на заседании администрации региона рассказал директор областного филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Антон Строкин.

Он отметил, что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует дополнительно осветить 66 населённых пунктов. Кроме того, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 142 километра автомобильных дорог. Также запланировано начать работы по текущему и капитальному ремонту на 32 искусственных сооружений.