Михаил Ведерников о ремонте дорог в регионе: Давайте уйдем от формулировок «стараемся подсыпать»

11:22, 22 мая 2018, ПАИ

«Давайте уйдем от формулировок «стараемся подсыпать», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, комментируя доклад председателя областного комитета по транспорту Игоря Сильченкова, который тот сделал сегодня, 22 мая, на заседании администрации региона. «Готовьте отдельное совещание на следующую неделю. Нужно вырабатывать план в рамках обращений граждан, и двигаться согласно плану», - поручил врио губернатора.

Ранее, отвечая на вопрос спикера Псковского областного Собрания Александра Котова, Игорь Сильченков заявил: «Что касается того, чтобы сохранять нормативное состояние дорог, делается все чтобы это выполнить. Стараемся проводить профилирование, гравийные работы, подсыпки». «Стараемся подсыпать где это возможно», - добавил он.

В своем докладе председатель комитета по транспорту также рассказал, что расходы областного дорожного фонда в 2017 году составили 4 млрд. 88 млн. рублей. Из них на региональную сеть автодорог было потрачено 3 млрд. 44 млн. рублей (74%), на местную сеть автодорог и дворовые территории – 982 млн. рублей (24%). Прочие расходы составили 63 млн. рублей (2%).

В 2017 году было отремонтировано 137 километра региональных дорог в 21 районе области, был завершен капитальный ремонт четырех мостов. Был осуществлен ремонт и капитальный ремонт автодорог местного значения общей протяженностью 35 километрлв. Также было отремонтировано 132 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Благодаря реконструкции трех сельских автодорог общей протяженностью 22 километра более 1 тысячи человек, проживающих в 13 населенных пунктах, были обеспечены автодорогами с твердым покрытием.