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Не менее 10% мест будут выделены для инвалидов на каждой парковке в Псковской области
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Общество

Не менее 10% мест будут выделены для инвалидов на каждой парковке в Псковской области

На каждой парковке в Псковской области будут выделены не менее 10% бесплатных парковочных мест (но не менее одного парковочного места) для транспортных средств инвалидов I, II, III групп, а также для машин, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Соответствующие изменение внесли в постановление администрации области «О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения» и утвердили на заседании администрации региона 22 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также, согласно принятому постановлению, на указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Места для инвалидов не должны быть заняты иными транспортными средствами.

Помимо этого в постановление вносится изменение, согласно которому слова «специальные автотранспортные средства инвалидов» заменяются словами «транспортные средства, управляемые инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы и транспортные средства, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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