90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году

11:29, 22 мая 2018, ПАИ

Плановые расходы дорожного фонда Псковской области на 2018 год составляют 5 млрд. 122 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 млрд. 251 млн. рублей. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 22 мая, на заседании администрации региона рассказал председатель областного комитета по транспорту Игорь Сильченков.

По его словам, на региональную сеть автодорог планируется потратить 4 млрд. 220 млн. рублей (82%), на местную сеть автодорог – 835 млн. рублей (16%). Прочие расходы составят 67 млн. рублей (2%).

В 2018 году планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия на 90 километрах автодорогах регионального значения, а также восстановить профиль на 39 километрах гравийных дорог.

На ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий за счет средств областного бюджета будет направлено 746 млн. рублей. Из них Пскову – 337 млн. рублей, Великим Лукам – 154 млн., районам области – 255 млн.