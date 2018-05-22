0
11:29
90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
11:04
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой
09:49
Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи
09:48
Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
08:55
Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом
21:11
Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов
19:30
Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов
Еще новости
Общество

90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году

Плановые расходы дорожного фонда Псковской области на 2018 год составляют 5 млрд. 122 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 млрд. 251 млн. рублей. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 22 мая, на заседании администрации региона рассказал председатель областного комитета по транспорту Игорь Сильченков.

По его словам, на региональную сеть автодорог планируется потратить 4 млрд. 220 млн. рублей (82%), на местную сеть автодорог – 835 млн. рублей (16%). Прочие расходы составят 67 млн. рублей (2%).

В 2018 году планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия на 90 километрах автодорогах регионального значения, а также восстановить профиль на 39 километрах гравийных дорог.

На ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий за счет средств областного бюджета будет направлено 746 млн. рублей. Из них Пскову – 337 млн. рублей, Великим Лукам – 154 млн., районам области – 255 млн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
22 мая 2018
90 километров региональных автодорог планируется отремонтировать в Псковской области в 2018 году
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой
22 мая 2018
Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой
Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи
22 мая 2018
Сертификат в клуб виртуальной реальности ImperiaVR могут выиграть псковичи
Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
22 мая 2018
Преподаватель ПсковГУ Татьяна Никитина стала лауреатом Национальной премии «Профессор года -2018»
Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом
22 мая 2018
Михаила Ведерникова наградили хрустальным пистолетом 1
Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов
21 мая 2018
Госинспекторы рыбоохраны за неделю с псковских браконьеров взыскали 18 тысяч рублей штрафов
Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов
21 мая 2018
Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов 2
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово» (ФОТО)
21 мая 2018
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово» (ФОТО) 6

Идет загрузка...