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Общество

Строительство моста через реку Кебь начнется в этом году

Псковские дорожники в 2018 году планируют провести капремонт 3 мостов, приступить к ремонту еще 5, а также начать строительство моста через реку Кебь. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 22 мая, на заседании администрации региона рассказал председатель областного комитета по транспорту Игорь Сильченков.

Он также рассказал, что в 2018 году планируется завершить реконструкцию начатых в минувшем году работ по реконструкции автодорог Шемякино-Деменино в Порховском районе (6,5 километров) и Степанково-Крутовраг в Великолукском районе (4,4 километра).

Кроме того, будут реконструированы автодороги Струково- с/т «Вишенка» в Псковском районе (1,4 километра), Загузье-Хотовань-Заклинье-граница Порховского района на участке км 22+000 - км 23+500 в Дновском районе и участок автодороги Ущицы-Борок в Куньинском районе (12,7 километра).

Игорь Сильченков также напомнил, что в октябре 2018 года планируется ввести в эксплуатацию путепровод в городе Великие Луки.

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