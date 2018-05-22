Положение о государственном и муниципально-частном партнерстве утвердила администрация Псковской области

12:07, 22 мая 2018, ПАИ

Администрация Псковской области утвердила положение о межведомственном взаимодействии органов исполнительной власти Псковской области при реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Псковской области. Об этом с заседания администрации региона, которое проходит сегодня, 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик по вопросу отметила, что проект подготовлен в соответствии с требованиями части 1 статьи 47 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях приведения нормативно-правовой базы Псковской области в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) в соответствие с нормами Закона о ГЧП.

В связи с возможностью получить объект и (или) объекты недвижимости в собственность при условии обременения объекта соглашения в соответствии с Законом о ГЧП, прослеживается повышение активности и заинтересованности предпринимателей в реализации инвестиционных проектов с помощью механизма государственно-частного партнерства.

Кроме того, возникла необходимость разграничить зоны ответственности администрации Псковской области, уполномоченного органа и органов исполнительной власти Псковской области, реализующие полномочия в той сфере деятельности, в которой планируется реализация проекта ГЧП, при разработке предложения о реализации проекта ГЧП отраслевым органом и рассмотрении предложения о реализации проекта ГЧП частным инвестором.

Как отметила докладчик, принятие этого постановления позволит привлечь инвестиции в Псковскую область, обеспечить эффективное использование государственного имущества, а также организовать межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Псковской области.