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Общество

Изменения в региональную программу капремонта внесли в Псковской области

Внесены изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания администрации региона, которое состоялось сегодня, 22 мая.

В приложении к программе, в частности, изложен в новой редакции перечень многоквартирных домов. Общее количество многоквартирных домов, включенных в Региональную программу, составило 4685.

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