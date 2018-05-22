Изменения в региональную программу капремонта внесли в Псковской области

11:45, 22 мая 2018, ПАИ

Внесены изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания администрации региона, которое состоялось сегодня, 22 мая.

В приложении к программе, в частности, изложен в новой редакции перечень многоквартирных домов. Общее количество многоквартирных домов, включенных в Региональную программу, составило 4685.