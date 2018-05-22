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25-летний великолучанин избил посетителя бара

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в причинении телесных повреждений посетителю бара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 21 мая около 5:20 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из бара на проспекте Ленина поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали дебошира.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции. Проводится проверка.

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