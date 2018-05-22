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Общество

Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове, Острове, Пыталовском и Псковском районах

В Пскове, Пыталовском, Псковском, Островском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 мая вечером в Пскове у дома по улице Кирсанова полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21093, за рулем которого находился нетрезвый 50-летний горожанин.

В тот же день по дороге Псков - Порхов в Псковском районе ехал нетрезвый 28-летний житель Новосокольников 20 мая в поселке Белорусский Пыталовского района на ВАЗ-21093 двигался 23-летний молодой человек, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного нетрезвого водителя полицейские остановили в Острове. 19 мая около 22:00 у дома по улице Шумейко на ВАЗ-21074 ехал 33-летний житель поселка Палкино.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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