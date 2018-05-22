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Общество

Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)

Сегодня, 22 мая, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова.

На следующей неделе у всех школьников начинаются летние каникулы. К началу работы сейчас готовятся все детские лагеря Псковской области. В интервью ПАИ Татьяна Богданова подсчитала стоимость путевок, пояснила, как устроится в лагерь на работу, рассказала о новых требованиях по безопасности в лагерях, о том, сколько раз в детском меню могут появиться сосиски и как поехать в летний лагерь на Черноморском побережье.

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