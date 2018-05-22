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Общество

Лагерь «Нептун» в Елизарово, возможно, заработает в следующем году

Спортивно-оздоровительный лагерь «Нептун», расположенный в деревне Елизарово Псковского района, возможно, откроют в следующем году. Об этом в эфире проекта ПАИ-live рассказала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова сегодня, 22 мая.

По ее словам, в этом году там продолжаются капитальные работы: идет ремонт водоснабжения, канализации.  «Я думаю, он закончится в этом году, и на следующий год оздоровительный лагерь будет открыт», - сказала Татьяна Богданова и добавила, что на данный момент для того, чтобы дети могли продолжать тренировки, был открыт лагерь с дневным пребыванием на базе школы №1.

Что касается частных детских летних лагерей с дневным пребыванием директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления уточнила, что независимо от того, частный лагерь или государственный, он должен пройти определенную процедуру и получить разрешение на работу.

«Те, кто прошли процедуру, попадают в реестр оздоровительных лагерей, который опубликован на сайте уполномоченного по защите прав детей и у нас на сайте ГП», – пояснила она. А насчет лагерей на базе детских комнат Татьяна Богданова рассказала, что речь в таком случае идёт не об оздоровительных лагерях, поскольку на оздоровительную деятельность есть нормативы.

Напомним, власти Пскова рассматривают возможность перемещения спортивного лагеря «Нептун» в здание бывшей школы в деревне Гверздонь Псковского района.

 

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