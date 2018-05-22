Около 20 тысяч детей отправятся в летние лагеря Псковской области

13:47, 22 мая 2018, ПАИ

В этом году в летние лагеря Псковской области отправятся около 20 тысяч детей. Об этом заявила директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, в Центр поступили уже 21 тысяча 500 заявок от родителей и сейчас идет оформление путевок. В отдельные смены, как отметила Татьяна Богданова, уже заканчиваются места, при этом основной дефицит мест наблюдается на вторые смены.

В регионе 26 мая начнут свою работу 174 лагеря, из них 17 – загородные, 2 – палаточные, 2 – санитарно-оздоровительные, а остальные – дневные. По ее словам, все лагеря находятся в завершающей стадии подготовки, более половины получили положительное заключение для начала работы. Некоторые лагеря будут работать 4 смены.

«Родитель может обратиться в школу или прямо в управление образования города или района (для детей в трудной жизненной ситуации), а работающие родители могут направить заявку в Центр детского отдыха и оздоровления Псковской области», - добавила Татьяна Богданова. Она заметила, что в Псковской области, в отличие от других регионов, возможность отдохнуть с участием бюджетных средств получают дети и работающих граждан.

«Компенсацию 80% путевки получают работники бюджетной сферы, 60% - внебюджетной, малоимущие - 95%, дети из интернатов - 100%», - сказала Татьяна Богданова. Она проинформировала, что в этом году средняя стоимость путевки в обычный оздоровительный лагерь составляет 16 тыс. 212 рублей, в санаторий - 20 тыс. 300 рублей.