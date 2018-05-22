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Общество

Установлена предельная стоимость работ по капремонту в многоквартирных домах Псковской области

В Псковской области установлены размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление было принято на заседании администрации региона 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова, принятие указанного постановления позволит Региональному оператору - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области определить начальную (максимальную) цену договора на оказание услуг и выполнения работ по капремонту, а также принять решение о проведении зачета стоимости ранее проведенных работ или об отказе в проведении зачета в соответствии с частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса РФ, статьей 15 Закона области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».

Проект постановления также признаёт утратившими силу ранее установленные размеры предельной стоимости работ по капремонту, которые могут оплачиваться Фондом.

Новые размеры предельной стоимости работ рассчитаны исходя из норм приказа №1202/пр. от 7 сентября 2017 года министерства строительства и ЖКХ РФ «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия». Размер предельной стоимости учитывается при определении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, при составлении проекта краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта общего имущества в МКД.

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