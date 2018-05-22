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Общество

27 профильных смен будут работать в летних лагерях Псковской области в этом году

В этом году детских летних лагерях Псковской области будут работать 27 профильных смен.  Об этом рассказала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, дети смогут попасть как в традиционные профильные смены с экологическими экспедициями в Себежский район, так и в творческие смены. Татьяна Богданова отметила, что новая творческая смена открылась для юных поэтов в Пушкинских Горах. Кроме того, свою программу подготовили и для кадетских классов, для шахматистов.

«Многие лагеря работают по программам, поэтому даже если там нет профильной смены, там, как правило, заложен комплекс мероприятий в тематических программах», - отметила Татьяна Богданова.

Кроме того, директор Центра детского отдыха и оздоровления региона рассказала о питании: «250 рублей на питание - норма на день. Меню согласовывается с Роспотребнадзором. У нас вообще нет полуфабрикатов, а сосиски бывают 1-2 раза за смену».

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