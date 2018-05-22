0
18:12
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
17:51
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
17:43
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
17:27
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
16:57
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
16:38
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
15:52
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
Еще новости
Общество

О безопасности в детских лагерях Псковской области рассказала Татьяна Богданова

О безопасности в детских лагерях рассказала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова в эфире ПАИ-live сегодня, 22 мая. По ее словам, порядка 12 организаций осуществляют надзор за детскими лагерями и предъявляют высокие требования.

«По пожарной безопасности весь комплекс требований выполняется однозначно. Делается буквально всё», – заверила Татьяна Богданова.

Кроме того, уже на 190 га площадей детских лагерей в рамках санитарной безопасности обработаны от клещей и комаров.

Как отметила директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления, в лагерях проводятся ревизия и ремонт всего оборудования, контроль воды в водоемах и скважинах, идет контроль безопасности и в отношении работников, которые обязаны предоставлять справки об отсутствии судимости, и должны пройти медосмотр.

«Если сотрудник заболел, то перед выходом на работу вновь должен пройти осмотр. Расходы по прохождению медкомиссии для работников оплачивает областной бюджет и наше предприятие», – подчеркнула она.

Также Татьяна Богданова рассказала, что уже не первый год в детских лагерях региона введён пропускной режим, в 4 лагерях имеются договоры с частными охранными предприятиями, в остальных функционирует внутренняя служба охраны. «Все родители знают, что нужно иметь для посещения, подтверждающий личность, документ», – добавила Татьяна Богданова.

Она отметила, что в каждом лагере имеется тревожная кнопка, а в 5 лагерях установлено видеонаблюдение, которое стремятся смонтировать во всех детских спортивно-оздоровительных учреждениях региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО) Лагерь «Нептун» в Елизарово, возможно, заработает в следующем году Начался ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Начался ПАИ-live с Лилией Севастьяновой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Участник фестиваля «Другое искусство» из Узбекистана станет гостем ПАИ-live в 11:45 Финал Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области состоится 26 мая Областной турнир по подтягиванию на турниках планируется провести в сентябре в Пскове Начался ПАИ-live с Андреем Бегмурадовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Дворово-футбольный ПАИ-live начнется в 14:00 Ганзейскую ладью собираются регистрировать в Псковском ГИМС
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
22 мая 2018
Виртуальный «Бой с Чемпионом» пройдет в Пскове 28-31 мая
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
22 мая 2018
50 млн рублей на строительство велоцентра в Великих Луках выделило Правительство РФ
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
22 мая 2018
Время детское: ПАИ-live с Татьяной Богдановой (ВИДЕО)
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
22 мая 2018
Очередной выпуск альманаха «Миссис Псков-2018» покажут сегодня в эфире «Первого Псковского»
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
22 мая 2018
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы 1
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
22 мая 2018
Более 50 вылетов произвела псковская санавиация в этом году
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
22 мая 2018
Михаил Ведерников поручил провести рейд по псковским парковкам для инвалидов
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)
22 мая 2018
ДТП с участием автобуса с детьми в Стругокрасненском районе (ВИДЕО)

Идет загрузка...