О безопасности в детских лагерях Псковской области рассказала Татьяна Богданова

16:14, 22 мая 2018, ПАИ

О безопасности в детских лагерях рассказала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова в эфире ПАИ-live сегодня, 22 мая. По ее словам, порядка 12 организаций осуществляют надзор за детскими лагерями и предъявляют высокие требования.

«По пожарной безопасности весь комплекс требований выполняется однозначно. Делается буквально всё», – заверила Татьяна Богданова.

Кроме того, уже на 190 га площадей детских лагерей в рамках санитарной безопасности обработаны от клещей и комаров.

Как отметила директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления, в лагерях проводятся ревизия и ремонт всего оборудования, контроль воды в водоемах и скважинах, идет контроль безопасности и в отношении работников, которые обязаны предоставлять справки об отсутствии судимости, и должны пройти медосмотр.

«Если сотрудник заболел, то перед выходом на работу вновь должен пройти осмотр. Расходы по прохождению медкомиссии для работников оплачивает областной бюджет и наше предприятие», – подчеркнула она.

Также Татьяна Богданова рассказала, что уже не первый год в детских лагерях региона введён пропускной режим, в 4 лагерях имеются договоры с частными охранными предприятиями, в остальных функционирует внутренняя служба охраны. «Все родители знают, что нужно иметь для посещения, подтверждающий личность, документ», – добавила Татьяна Богданова.

Она отметила, что в каждом лагере имеется тревожная кнопка, а в 5 лагерях установлено видеонаблюдение, которое стремятся смонтировать во всех детских спортивно-оздоровительных учреждениях региона.