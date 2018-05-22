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Общество

Опочецкая прокуратура помогла сироте получить жилье

В Опочке районная прокуратура помогла местной жительнице-сироте получить жилье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

25-летняя опочанка, мать которой лишили родительских прав в 1995 году, обратилась в прокуратуру по вопросу обеспечения жильем. Специалисты выяснили, что по состоянию на 15 мая текущего года, опочанка стоит в очереди на получение жилья. Однако в соответствии с требованиями законодательства, право на получение жилья сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, должно осуществляться незамедлительно.

Прокурор Опочецкого района обратился в суд с иском к администрации муниципалитета о предоставлении жилья девушке за счет средств бюджета Псковской области в виде субвенций.

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