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Общество

За перерезанную шею товарища два года тюрьмы получил опочанин

Два года лишения свободы в исправительной колонии строго режима получил 57-летний житель Опочецкого района за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Суд установил, что в декабре 2017 года в деревне Макушино Опочецкого района мужчина в нетрезвом состоянии в доме из личной неприязни ударил потерпевшего кухонным ножом в шею, в результате чего повредил ему трахею, что повлекло тяжкий вред здоровью.

Подсудимого суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни с применением предмета, используемого в качестве оружия).

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