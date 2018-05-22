Первая часть гостиного двора Пскова сдана в эксплуатацию
«Первая часть гостиного двора на территории так называемого Белорусского рынка в Пскове сдана», - заявил генеральный директор группы компаний «ЛУГ», депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин в ходе пресс-конференции сегодня, 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Мы еще посмотрим, возможно, там будут офисы», - добавил Ян Лузин.
По его словам, «стихийную торговлю» в Пскове необходимо упорядочивать. «Псков небольшой город, я считаю, что он насыщен коммерческими площадями, надо заниматься их качественным улучшением. Но надо действовать осторожно, чтобы не появились невостребованные площади», - сказал Ян Лузин.