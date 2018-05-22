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Общество

Первая часть гостиного двора Пскова сдана в эксплуатацию

«Первая часть гостиного двора на территории так называемого Белорусского рынка в Пскове сдана», -  заявил генеральный директор группы компаний «ЛУГ», депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин в ходе пресс-конференции сегодня, 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы еще посмотрим, возможно, там будут офисы», - добавил Ян Лузин.

По его словам, «стихийную торговлю» в Пскове необходимо упорядочивать. «Псков небольшой город, я считаю, что он насыщен коммерческими площадями, надо заниматься их качественным улучшением. Но надо действовать осторожно, чтобы не появились невостребованные площади», - сказал Ян Лузин.

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