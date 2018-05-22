Михаил Ведерников поручил оперативно докладывать ему о ходе расследования причин ДТП в Стругокрасненском районе

12:53, 22 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 22 мая, в ходе заседания администрации Псковской области врио губернатора региона Михаил Ведерников поручил оперативно докладывать ему о ходе расследования причин ДТП в Стругокрасненском районе, а также о состоянии пострадавших. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Начальник областного ГИБДД Анатолий Ефимов и председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов доложили о ходе расследования причин ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе и помощи пострадавшим.

Авария произошла утром. Автобус со школьниками из Пскова ехал в Санкт-Петербург на экскурсию. По предварительным данным ГИБДД, водитель почувствовал себя плохо, но не успел остановиться, автобус съехал в кювет. На данный момент полоса для движения перекрыта, на месте работает следственная оперативная группа. Установлено, что некоторые дети не были пристегнуты ремнями безопасности.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 14 человек, из них 12 – дети. С ушибами, переломами легкой и средней тяжести они доставлены в Псковскую областную клиническую и детскую областную больницы. Всего в автобусе находились 29 человек.

Также сегодня утром пострадали два ребенка в результате дорожной аварии в Пустошкинском районе. Они доставлены в Великолукскую межрайонную больницу. Им тоже оказывается вся необходимая медицинская помощь.