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Общество

За контрабанду 16 килограммов гашиша литовец предстанет перед судом в Пскове

23 мая в Пскове перед судом предстанет литовец за контрабанду 16 килограммов гашиша. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного суда.

37-летний гражданин Литвы обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом б части 4 статьи 229.1 и части 1 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и незаконное приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

В конце августа 2017 года, находясь по месту своего жительства в городе Шауляй в Литве, мужчина договорился с неизвестным о перевозке наркотиков в Москву. Оформив российскую визу, литовец приехал в Ригу (Латвия), где ему передали чемодан с 17 пакетами гашиша, общей массой 16 килограммов 265 граммов. 13 сентября на государственной границе в Себежском районе в ходе прохождения таможенного контроля сотрудники таможни обнаружили наркотические вещества.

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