Программа «В начале было Слово» состоится 24 мая в «Михайловском»

14:26, 22 мая 2018, ПАИ

24 мая в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится культурно-просветительная программа «В начале было Слово», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры.

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, программа включает в себя четыре блока, на выбор. Это два музейных урока — «Праздник русского слова и просвещения славян» (10:00) и «Загадки русского алфавита» (12:00) и два мастер-класса — «Письмо на бересте» (14:00) и «Письмо на восковых дощечках» (16:00). Занятия можно посетить как все подряд, так и по отдельности, на выбор.

Проведут программу в Классе русской письменности и словесности, расположенном в музейном комплексе в деревне Бугрово.